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24 ноября 2017
Торговля
Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен
Напомним, что в начале 2017-го года в постановление правительства Калужской области были внесены правки, касающиеся правил организации ярмарок.
Согласно этим изменениям, проведение подобных мероприятий представлялась возможным только с одобрения местных органов самоуправления. Однако на этом участие парламентариев в них, по сути, заканчивалось, так как полномочиями контролировать соблюдение своих решений их не наделили.
В связи с этим, обнинское городское Собрание совместно с администрацией наукограда выступили с инициативой, о признании нарушения порядка организации ярмарок административным нарушением, которое и было одобрено областным законодательным собранием на прошедшем 21-го ноября заседании.
В результате, несоблюдение установленных правил организации «торжищ» будет караться штрафом. Должностным лицам нарушение обойдется в 40-50 тысяч рублей, а юридическим от 50-до 100 тысяч соответственно.
К слову, следующая сельхоз ярмарка пройдет уже завтра, и проводиться будет еще в соответствии со старыми положениями, так как новые поправки вступят в силу только 10 дней спустя опубликования.
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