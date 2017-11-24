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Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен

24 ноября 2017
Торговля


Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен

Напомним, что в начале 2017-го года в постановление правительства Калужской области были внесены правки, касающиеся правил организации ярмарок.

Согласно этим изменениям, проведение подобных мероприятий представлялась возможным только с одобрения местных органов самоуправления. Однако на этом участие парламентариев в них, по сути, заканчивалось, так как полномочиями контролировать соблюдение своих решений их не наделили.

В связи с этим, обнинское городское Собрание совместно с администрацией наукограда выступили с инициативой, о признании нарушения порядка организации ярмарок административным нарушением, которое и было одобрено областным законодательным собранием на прошедшем 21-го ноября заседании.

В результате, несоблюдение установленных правил организации «торжищ» будет караться штрафом. Должностным лицам нарушение обойдется в 40-50 тысяч рублей, а юридическим от 50-до 100 тысяч соответственно.

К слову, следующая сельхоз ярмарка пройдет уже завтра, и проводиться будет еще в соответствии со старыми положениями, так как новые поправки вступят в силу только 10 дней спустя опубликования.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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