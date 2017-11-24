В Обнинске станет еще светлее

В этом году в Обнинске была проведена большая работа по реконструкции и проведению в городе наружного освещения.Светильники были установлены в тех периферийных местах, где их ранее никогда не было. И вот на днях стала известна еще одна хорошая новость для жителей: в следующем году обнинская городская администрация планирует увеличить расходы на эти нужды. И на наружное освещение хотят выделить более 40 миллиона рублей.Как пояснили сотрудники энергетического комплекса, такая необходимость связана с грядущим повышением тарифов на электроэнергию и с увеличением протяженности сетей.