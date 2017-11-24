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24 ноября 2017
Благоустройство
В Обнинске станет еще светлее
Светильники были установлены в тех периферийных местах, где их ранее никогда не было. И вот на днях стала известна еще одна хорошая новость для жителей: в следующем году обнинская городская администрация планирует увеличить расходы на эти нужды. И на наружное освещение хотят выделить более 40 миллиона рублей.
Как пояснили сотрудники энергетического комплекса, такая необходимость связана с грядущим повышением тарифов на электроэнергию и с увеличением протяженности сетей.
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