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24 ноября 2017
Общество
Обнинец прописал в квартире 11 мигрантов
Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Обнинску, сотрудниками отдела миграции был пресечен очередной случай фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
Внимание полицейских привлек тот факт, что в доме, расположенном по проспекту Маркса, в одной из квартир было поставлено на учет сразу 11 человек, не имеющих российских паспортов.
В ходе проверки было установлено, что ни один из этих жильцов в квартире не проживает, эту информацию подтвердили собранные правоохранителями доказательства и показания соседей.
В настоящий момент в отношении владельца жилья возбуждено уголовное дело, по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан, предусматривающие наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.
Кстати, по словам самого обнинца, закон он нарушал исключительно из благих побуждений и за свою помощь не взял с мигрантов ни рубля.
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