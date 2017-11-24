|
24 ноября 2017
Строительство
В Балабанове помимо ремонта стадиона хотят создать лыжную трассу
Кроме того, эти же проектировщики должны заняться и лыжной трассой, однако прежде чем ее проектировать, необходимо решить вопрос с сертификацией.
– Данная процедура включает в себя вызов специалиста из Федерации лыжных гонок России. Он должен приехать и посмотреть все перепады и т.д. – пояснил Павел Валерьевич.
В связи с этим в ближайшее время администрация Балабанова отправит в Министерство спорта официальное обращение с просьбой прислать такого человека.
Просмотров: 79
Последние новости из рубрики «Строительство» и по тэгам #трасса, #стадион, #балабаново:
24 ноября 2017
В эти выходные в Балабанове должны установить елки
Три большие ели украсят улицы соседнего Балабанова уже в самое ближайшее время. Руководство города поставило
23 ноября 2017
Балабановские спортсмены не доедают
О том, что спортсмены Балабанова чувствуют себя ущемленными в плане питания, заявил депутат Городской
24 ноября 2017
В Балабанове не знают, что делать с домом культуры
В соседнем с Обнинском Балабанове власти города пытаются решить дальнейшую судьбу городского ДК. Здание,
24 ноября 2017
Для состоятельных балабановцев подняли цены на занятия в споткомплексе
В соседнем с Обнинском Балабанове работоспособное население города посчитали состоятельным, а потому
22 ноября 2017
Проезд к железнодорожной кассе в Балабанове перекрыли полусферами
В соседнем Балабанове наконец-то завершилась история с постоянно останавливающейся возле железнодорожных
23 ноября 2017
В Балабанове продырявленного снеговика попытаются вернуть к жизни
В соседнем Балабанове уже началась подготовка к новогодним праздникам и в ближайшее время в городе должны
23 ноября 2017
В Балабанове утвердили коммунальный индекс на 2018 год
На состоявшемся сегодня заседании Городской Думы балабановские депутаты утвердили предельно допустимый
21 ноября 2017
В Балабанове вновь перенесли сроки окончания ремонта железнодорожного моста
Как рассказал главный архитектор Балабанова Всеволод НЕРУШЕВ, подрядчик, выполняющий ремонт пешеходного
21 ноября 2017
В Балабанове опредилили “комфортную пятерку” на 2018 год
В Балабанове определили дома, дворы которых в следующем году войдут в программу «Формирование комфортной
22 ноября 2017
Балабановские чиновники попросят РЭС не оставлять после себя траншеи
В Балабанове на улице Дзержинской наконец-то засыпали яму, которая образовалась после устранения рабочими
Архив новостей
Самое оцененное
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
Самое читаемое
Торговля
13 ноября 2017
В Обнинск по-тихому «пришел» «Ашан»
Общество
13 ноября 2017
Боровская администрация массово ищет сотрудников
Лента новостей
24 ноября 2017
Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен
Напомним,...
24 ноября 2017
Житель Обнинска лишится свободы из-за убойной находки
В...
23 ноября 2017
Боровские РЭС пообещали предупреждать глав администраций об отключениях света
Глава...
22 ноября 2017
В Балабанове мечтают о «литературном» памятнике
В...
22 ноября 2017
В Балабанове не дали миллион рублей на книгу
В...
22 ноября 2017
В Боровском районе появится новый ФАП
Как...
22 ноября 2017
В Старом городе заканчивается ремонт фасада еще одного дома
В...
22 ноября 2017
Обнинские борцы не дают соперникам расслабляться
На...
22 ноября 2017
Парковку на Балабановском кладбище должны заасфальтировать в следующем году
В...
21 ноября 2017
В Балабанове приведут в порядок три самые страшные подстанции
Жители...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
6
На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей
3
1
Обнинцы одобрили проект бюджета на публичных слушаниях
4
1
Директор ООО «ЖКУ» создал песчаную инсталляцию и назвал жителей идиотами!
5
1
Выплеснули негатив...
1
8
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
3
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.