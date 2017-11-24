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В эти выходные в Балабанове должны установить елки

24 ноября 2017
Благоустройство


В эти выходные в Балабанове должны установить елки

Три большие ели украсят улицы соседнего Балабанова уже в самое ближайшее время.

Руководство города поставило задачу успеть поставить и нарядить их до первого декабря.

Контролировать этот процесс будут сотрудники Дома культуры, чем они и займутся в ближайшие выходные. Причем в связи с установкой елки придется немного потеснить ярмарку, которая должна пройти в воскресенье перед зданием Дома культуры. Впрочем, чиновники уверены, что места там хватит всем.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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