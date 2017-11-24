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Директор ООО «ЖКУ» создал песчаную инсталляцию и назвал жителей идиотами!

24 ноября 2017
ЖКХ


Директор ООО «ЖКУ» создал песчаную инсталляцию и назвал жителей идиотами!

Уже на протяжении нескольких дней некоторым обитателям дома №1, расположенного на улице Королева, выходя из подъезда или, наоборот, возвращаясь в родное гнездышко, приходится в прямом смысле обходить кучу… Хорошо, что кучу песка.

Она появилась здесь прямо перед одним из подъездов примерно в начале недели и по сей день с места никуда не двигается.

Кто автор этой «песчаной инсталляции», и как долго она будет «радовать» глаз местных жителей, журналисты Оbninsk.Name решили выяснить у директора ООО «ЖКУ» Григория ВАЙНШТЕЙНА, в чьем ведении находится данный дом.

Коммунальный руководитель в свою очередь пояснил, что образование данной кучи – не что иное, как результат подготовки к зимнему периоду. А именно, в настоящее время сотрудники управляющей компании запасаются песком для посыпки пешеходных зон.

- Этот песок мы скоро уберем. Он будет храниться в подвальных помещениях. Так что, успокойте население. И вообще, у нас не жители, а какие-то непуганые идиоты! Почему нужно сразу обращаться по таким вопросам в СМИ, а не выяснить все сначала в управляющей компании?! Тем более что данные мероприятия проводятся в целях их же безопасности! – с неким недоумением прокомментировал ситуацию Григорий Львович.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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