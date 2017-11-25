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25 ноября 2017
ЖКХ
Обнинские должники поняли, что услуги ЖКХ лучше оплачивать
В Обнинске продолжается работа по борьбе со злостными неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги.
И работники муниципальной УК МП «УЖКХ» установили в своих многоквартирных домах уже 14 заглушек на систему водоотведения.
Однако многие нерадивые жильцы начали погашать свои долги. Как проинформировал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, за последний месяц должники оплатили около 600 тысяч рублей. В итоге в шести квартирах заглушки демонтировали.
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