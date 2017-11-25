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В Обнинске выявили очередную «резиновую» квартиру

25 ноября 2017
Миграция


В Обнинске выявили очередную «резиновую» квартиру

В Обнинске заведено еще одно уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Сотрудникам отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Обнинску удалось выяснить, что некий житель города массово ставит на учет иностранных граждан и лиц без гражданства. В дальнейшем ими было установлено, что в ноябре текущего года в одной из квартир расположенных в жилом доме по проспекту Маркса, на миграционном учете состоит 11 гастарбайтеров. В частности, из Таджикистана и Украины.

Полицейские провели проверку и установили, что никто из зарегистрированных в данной квартире там не проживает. Этот факт подтвердили и соседи.

Сам хозяин квартиры заявил, что денег с мигрантов не брал, а помогал им бескорыстно. Тем не менее, согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от ста тысяч рублей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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