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25 ноября 2017
Медицина
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
Как он сам сообщил корреспонденту Obninsk.Name, официально он уходит с этой должности с понедельника – с 27 ноября.
В городской администрации пока не имеют информации, по какой причине увольняется Владимир Александрович и кто его заменит. Да и сам Петров прокомментировал свое решение лаконично: «Я буду заниматься преподавательской деятельностью».
Хотя понять Владимира Петрова можно: в КБ № 8 масса проблем, которые решить на местном уровне невозможно, чтобы навести порядок в больнице нужны огромные финансовые средства, которые ФМБА выделять не спешит.
Временно исполняющим обязанности главврача Обнинской больницы назначен бывший зам Петрова по инновациям и медицинской деятельности Сергей СМИРНОВ.
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