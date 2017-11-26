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Благоустраивать Обнинск будет новая группа должников по алиментам

26 ноября 2017
Силовики


Благоустраивать Обнинск будет новая группа должников по алиментам

На днях стало известно, что в Обнинске принудили выполнять штрафные работы по благоустройству города еще четверых должников по алиментам.

Как проинформировал начальник судебных приставов города Вадим ТИМОФЕЕВ, в этот раз в позорный список попали только мужчины.

Всем этим гражданам придется отработать на поприще городского хозяйства от 40 до 80 часов. Но не более четырех часов в день, – для того, чтобы они имели возможность устроиться на основное место работы. Туда, где им уже будут платить зарплату. И двое горе-отцов такую работу на днях нашли и намерены погасить все имеющиеся у них долги.

Вадим Тимофеев уверяет, что подобные методы воздействия на алиментщиков очень эффективны.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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