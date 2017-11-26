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26 ноября 2017
Силовики
Благоустраивать Обнинск будет новая группа должников по алиментам
Как проинформировал начальник судебных приставов города Вадим ТИМОФЕЕВ, в этот раз в позорный список попали только мужчины.
Всем этим гражданам придется отработать на поприще городского хозяйства от 40 до 80 часов. Но не более четырех часов в день, – для того, чтобы они имели возможность устроиться на основное место работы. Туда, где им уже будут платить зарплату. И двое горе-отцов такую работу на днях нашли и намерены погасить все имеющиеся у них долги.
Вадим Тимофеев уверяет, что подобные методы воздействия на алиментщиков очень эффективны.
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