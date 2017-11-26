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Мужчина не успел выбежать из горящего дома

26 ноября 2017
МЧС


Мужчина не успел выбежать из горящего дома

В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар, в котором погиб мужчина.

Как проинформировали сотрудники пожарной охраны города Обнинска, принимавшие участие в тушении пламени, в деревне Азарово среди ночи загорелся деревянный дом. Судя по всему, хозяин в это время уже спал, поэтому спастись не смог. Спасателей вызвали соседи погибшего.
По данному факту органами следственного комитета по Калужской области проводится процессуальная проверка. По предварительной информации, пожар мог возникнуть в результате неправильной эксплуатации печи дома, которая топилась дровами. Но возможны и другие причины. Следствию еще предстоит в этом разобраться.
 
 
Автор новости: Инна Емелина

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