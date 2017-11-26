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В Обнинске состялся легендарный хоккейный матч!

26 ноября 2017
Спорт


В Обнинске состялся легендарный хоккейный матч!

Сегодня в Обнинске состоялся товарищеский хоккейный матч между ветеранским клубом «Обнинск» и хоккейным клубом «Звезды России» с участием легендарных хоккеистов СССР и РФ.

Отметим, что организатором и генеральным спонсором этого зрелищного мероприятия выступила компания «Обнинскоргсинтез», которая на протяжении многих лет оказывает активную поддержку спортивным секциям наукограда.

Мероприятие носило благотворительный характер, и все собранные средства будут направлены на развитие отделения детского хоккея спортшколы «Олимп».

Что примечательно, трибуны были переполнены, сразу видно, что обнинцы хоккей любят и уважают. Надо сказать, что перед матчем жители наукограда смогли пообщаться с легендами советского и российского хоккея, сделать фото и взять автограф.

Во время матча зрители активно поддерживали команды, а в перерывах проводились конкурсы, победители которых получили памятные подарки от компании «Обнинскоргсинтез».

В итоге товарищеский матч завершился со счетом 12:5 в пользу хоккейного клуба «Звезды России». На прощание хоккеистам также были вручены подарки от генерального спонсора мероприятия.


 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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