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26 ноября 2017
Спорт
В Обнинске состялся легендарный хоккейный матч!
Отметим, что организатором и генеральным спонсором этого зрелищного мероприятия выступила компания «Обнинскоргсинтез», которая на протяжении многих лет оказывает активную поддержку спортивным секциям наукограда.
Мероприятие носило благотворительный характер, и все собранные средства будут направлены на развитие отделения детского хоккея спортшколы «Олимп».
Что примечательно, трибуны были переполнены, сразу видно, что обнинцы хоккей любят и уважают. Надо сказать, что перед матчем жители наукограда смогли пообщаться с легендами советского и российского хоккея, сделать фото и взять автограф.
Во время матча зрители активно поддерживали команды, а в перерывах проводились конкурсы, победители которых получили памятные подарки от компании «Обнинскоргсинтез».
В итоге товарищеский матч завершился со счетом 12:5 в пользу хоккейного клуба «Звезды России». На прощание хоккеистам также были вручены подарки от генерального спонсора мероприятия.
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