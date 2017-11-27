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Обнинский справедливоросс Александр Трушков предсказывает крах регионального отделения партии

27 ноября 2017
Политика


Обнинский справедливоросс Александр Трушков предсказывает крах регионального отделения партии

Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Фэйсбук.

- Какой же непроходимый тупизм царит в калужском отделении Справедливой России, вы бы знали! Что было, и во что все превратилось. Охота на ведьм, сведение счетов, внутренние разборки и при этом полное отсутствие не только работы, но и простого понимания целей и путей их достижения, – сетует Александр Витальевич.

Таким заявлением Трушков никого не удивил, людям хорошо известен раскол внутри ячейки, который партийцы продемонстрировали на выборах депутатов Госдумы в прошлом году, хотя некоторые утверждают, что все произошло раньше - в 2015 году, когда формировался областной парламент.

- Ожидаемым финалом, нет сомнений, станет полное исчезновение СР как мало-мальски значимой силы уже к следующим выборам, - прогнозирует Трушков.

Напомним, сейчас в Заксобрании Калужской области «Справедливую Россию» представляют президент компании «ИК Русс-Инвест» Александр БЫЧКОВ и хорошо известная жителям первого наукограда Нина ИЛЛАРИОНОВА.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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