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Обинских старшеклассников проверят на знание математики

27 ноября 2017
Образование


Обинских старшеклассников проверят на знание математики

Об этом корреспондентам «Obninsk.Name» рассказала начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА.

Мониторинг знаний в области математики учащихся девятых и одиннадцатых классов будет проводиться по всей Калужской области 29-го и 30-го ноября. Школьники должны будут написать контрольную работу, которая и покажет организаторам их уровень владения предметом.
- Главная наша цель – выявить имеющиеся пробелы в знаниях учеников, и успеть над ними поработать, чтобы к концу учебного года ребята были готовы к сдаче экзаменов, - сказала Татьяна Валерьевна.
Отметим, что математика является одной из двух базовых дисциплин, тестирование на знание которой проходят все выпускники школ, вне зависимости от того, какой путь они выберут в дальнейшем.
 
 
Автор новости: Степан Федоров

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