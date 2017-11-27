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27 ноября 2017
Образование
Обинских старшеклассников проверят на знание математики
Об этом корреспондентам «Obninsk.Name» рассказала начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА.
Мониторинг знаний в области математики учащихся девятых и одиннадцатых классов будет проводиться по всей Калужской области 29-го и 30-го ноября. Школьники должны будут написать контрольную работу, которая и покажет организаторам их уровень владения предметом.
- Главная наша цель – выявить имеющиеся пробелы в знаниях учеников, и успеть над ними поработать, чтобы к концу учебного года ребята были готовы к сдаче экзаменов, - сказала Татьяна Валерьевна.
Отметим, что математика является одной из двух базовых дисциплин, тестирование на знание которой проходят все выпускники школ, вне зависимости от того, какой путь они выберут в дальнейшем.
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