Обнинск
Новости
Безответственный жилец заставил переволноваться своих соседей

27 ноября 2017
Силовики


Безответственный жилец заставил переволноваться своих соседей

Жители Обнинска продолжают демонстрировать небывалую бдительность.

В минувшие выходные они сообщили в службу 112 и в полицию о бесхозной коробке, лежавшей возле дома № 1 на Треугольной площади. Жильцы этого дома заподозрили, что там может быть взрывчатка.

На место тут же приехали представители всех силовых ведомств. Специалисты установили, что коробка пуста. Но жителей они поблагодарили за неравнодушие. Те в свою очередь гневно высказались в адрес неизвестного, поленившегося донести коробку до мусорного контейнера. Будь он расторопнее, сотрудникам стольких служб не пришлось бы трать свое время впустую.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 170

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #коробка, #жители, #силовики:


26 ноября 2017

Благоустраивать Обнинск будет новая группа должников по алиментам
На днях стало известно, что в Обнинске принудили выполнять штрафные работы по благоустройству города...
24 ноября 2017

Житель Обнинска лишится свободы из-за убойной находки
В настоящее время сотрудниками обнинской полиции расследуется уголовное дело, которое было возбуждено...
20 ноября 2017

Обнинских матерей поздравят с праздником надзиратели
В этом году свой «профессиональный» праздник все матери отметят 26 ноября. В Обнинске же праздничный...
17 ноября 2017

Внимание, розыск
Обнинская полиция разыскивает преступников и пропавших без вести.
15 ноября 2017

Обнинская полиция распахнет свои двери для горожан
21 ноября 2017 в здании обнинской полиции пройдет день открытых дверей, посвященный вопросам трудоустройства.
13 ноября 2017

Праздник полицейских в Обнинске прошел на торжественной ноте
10 ноября в здании обнинской полиции состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов...
13 ноября 2017

Обнинские полицейские просят помощи в установлении личности
Сотрудники обнинского отдела Министерства Внутренних Дел устанавливают личность женщины, запечатленной...
13 ноября 2017

Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов
Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, как всегда, подвел итоги работы своих подчиненных...
10 ноября 2017

Обнинские полицейские поздравили своих предшественников
Руководство обнинской полиции и Совет ветеранов поздравили ветеранов МВД с юбилейной датой со дня образования...
9 ноября 2017

Обнинские полицейские пригласили школьников в гости
21 ноября обнинская полиция проведет день открытых дверей для учащихся местных общеобразовательных учреждений.


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.