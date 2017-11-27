|
27 ноября 2017
Силовики
Безответственный жилец заставил переволноваться своих соседей
Жители Обнинска продолжают демонстрировать небывалую бдительность.
В минувшие выходные они сообщили в службу 112 и в полицию о бесхозной коробке, лежавшей возле дома № 1 на Треугольной площади. Жильцы этого дома заподозрили, что там может быть взрывчатка.
На место тут же приехали представители всех силовых ведомств. Специалисты установили, что коробка пуста. Но жителей они поблагодарили за неравнодушие. Те в свою очередь гневно высказались в адрес неизвестного, поленившегося донести коробку до мусорного контейнера. Будь он расторопнее, сотрудникам стольких служб не пришлось бы трать свое время впустую.
Просмотров: 170
Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #коробка, #жители, #силовики:
26 ноября 2017
Благоустраивать Обнинск будет новая группа должников по алиментам
На днях стало известно, что в Обнинске принудили выполнять штрафные работы по благоустройству города
24 ноября 2017
Житель Обнинска лишится свободы из-за убойной находки
В настоящее время сотрудниками обнинской полиции расследуется уголовное дело, которое было возбуждено
20 ноября 2017
Обнинских матерей поздравят с праздником надзиратели
В этом году свой «профессиональный» праздник все матери отметят 26 ноября. В Обнинске же праздничный
17 ноября 2017
Внимание, розыск
Обнинская полиция разыскивает преступников и пропавших без вести.
15 ноября 2017
Обнинская полиция распахнет свои двери для горожан
21 ноября 2017 в здании обнинской полиции пройдет день открытых дверей, посвященный вопросам трудоустройства.
13 ноября 2017
Праздник полицейских в Обнинске прошел на торжественной ноте
10 ноября в здании обнинской полиции состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов
13 ноября 2017
Обнинские полицейские просят помощи в установлении личности
Сотрудники обнинского отдела Министерства Внутренних Дел устанавливают личность женщины, запечатленной
13 ноября 2017
Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов
Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, как всегда, подвел итоги работы своих подчиненных
10 ноября 2017
Обнинские полицейские поздравили своих предшественников
Руководство обнинской полиции и Совет ветеранов поздравили ветеранов МВД с юбилейной датой со дня образования
9 ноября 2017
Обнинские полицейские пригласили школьников в гости
21 ноября обнинская полиция проведет день открытых дверей для учащихся местных общеобразовательных учреждений.
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
Самое читаемое
Торговля
13 ноября 2017
В Обнинск по-тихому «пришел» «Ашан»
Общество
13 ноября 2017
Боровская администрация массово ищет сотрудников
Лента новостей
27 ноября 2017
Боровские чиновники взялись за оружие!
На...
27 ноября 2017
Машина сгорела
В...
27 ноября 2017
Новые светильники на Маркса заработают совсем скоро
Несмотря...
26 ноября 2017
Мужчина не успел выбежать из горящего дома
В...
24 ноября 2017
Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен
Напомним,...
24 ноября 2017
Для состоятельных балабановцев подняли цены на занятия в споткомплексе
В...
24 ноября 2017
В Балабанове не знают, что делать с домом культуры
В...
23 ноября 2017
В Балабанове утвердили коммунальный индекс на 2018 год
На...
23 ноября 2017
В Балабанове продырявленного снеговика попытаются вернуть к жизни
В...
23 ноября 2017
Боровские РЭС пообещали предупреждать глав администраций об отключениях света
Глава...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
2
2
Благоустраивать Обнинск будет новая группа должников по алиментам
3
2
В Обнинске станет еще светлее
4
1
В Обнинске состялся легендарный хоккейный матч!
5
0
В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
3
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
85
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.