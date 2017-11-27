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27 ноября 2017
Строительство
Застройщики «Заовражья» представят проекты двух школ
Об этом сегодня на совещании в мэрии рассказал заместитель главы администрации по вопросам градостроительства Андрей КОЗЛОВ.
- У нас по проекту планировки в «Заовражье» предусмотрено строительство пяти общеобразовательных школ на две из которых мы заключили инвестиционное соглашение с инвесторами, которые осуществляют жилищное строительство в этом микрорайоне - это компания «Новый город» и «Белорусский квартал», - пояснил Козлов.
По словам куратора строительной отрасли, первый застройщик до конца года представит в администрацию проект школы, которому даст положительную оценку экспертиза, второй сделает то же самое к пятнадцатому сентября следующего года.
Как пояснил Андрей Петрович журналистам портала Obninsk.Name, имея документацию, Обнинск может заявиться для участия сразу в нескольких федеральных программах – не только по линии Министерства образования, но и в программе «Жилище».
- У нас объектов много, я думаю, что мы и туда и туда будем пробовать, - резюмировал Козлов.
Если удача улыбнется первому наукограду, то строительство школы в «Заовражье» начнется в 2019 году.
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