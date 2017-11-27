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27 ноября 2017
ЖКХ
Шапша призвал коммунальщиков готовиться к снегу
Причем, как это часто бывает, пошел он стремительно и быстро засыпал улицы.
Поэтому сити-менеджер посоветовал подчиненным не расслабляться, ведь вероятно, со дня на день снегопад начнется и в первом наукограде, поэтому коммунальный комплекс должен встретить зиму во всеоружии, чтобы потом не выслушивать насмешки горожан о том, что в конце ноября городские службы не были готовы к зиме.
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