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Шапша призвал коммунальщиков готовиться к снегу

27 ноября 2017
ЖКХ


Шапша призвал коммунальщиков готовиться к снегу

Сегодня на еженедельной планерке глава обнинской администрации Владислав ШАПША, заслушав доклад коммунального комплекса, заметил, что, несмотря на то, что зима в этом году явно подзадержалась, в соседних регионах уже выпал первый снег.

Причем, как это часто бывает, пошел он стремительно и быстро засыпал улицы.

Поэтому сити-менеджер посоветовал подчиненным не расслабляться, ведь вероятно, со дня на день снегопад начнется и в первом наукограде, поэтому коммунальный комплекс должен встретить зиму во всеоружии, чтобы потом не выслушивать насмешки горожан о том, что в конце ноября городские службы не были готовы к зиме.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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