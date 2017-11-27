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Житель Обнинска избил приятеля, а затем ограбил его

27 ноября 2017
Криминал


Житель Обнинска избил приятеля, а затем ограбил его

Уголовное дело обнинские правоохранители возбудили в отношении местного жителя.

Как было установлено, подозреваемый находился в подъезде одного из домов вместе со своим знакомым. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого фигурант уголовного дела нанес своему оппоненту удар по лицу. Потерпевший оказался временно дезориентирован. Злоумышленник решил воспользоваться беспомощным состоянием приятеля - вытащив из кармана его одежды мобильный телефон, он скрылся с места преступления.

Найти молодого человека правоохранителям удалось по горячим следам.

Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы. Ведется следствие.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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