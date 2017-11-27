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27 ноября 2017
Спорт
Этой зимой в Обнинске зальют десять катков
Традиционно в первом наукограде заливалось восемь катков, однако в этом году их будет на два больше.
Так, ледовые площадки появятся на стадионе «Труд», в городском парке, рядом с фитнес-центром «Фокс-Фитнес», во дворах по улицам Калужская и Красных Зорь, а также на проспекте Маркса.
Кроме того катки будут залиты на спортплощадках ряда образовательных учреждений. Под зимние забавы свои территории подготовят школы номер четыре, семь и десять.
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