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Этой зимой в Обнинске зальют десять катков

27 ноября 2017
Спорт


Этой зимой в Обнинске зальют десять катков

Об этом рассказал руководитель спорткомитета Константин ОЛУХОВ.

Традиционно в первом наукограде заливалось восемь катков, однако в этом году их будет на два больше.

Так, ледовые площадки появятся на стадионе «Труд», в городском парке, рядом с фитнес-центром «Фокс-Фитнес», во дворах по улицам Калужская и Красных Зорь, а также на проспекте Маркса.

Кроме того катки будут залиты на спортплощадках ряда образовательных учреждений. Под зимние забавы свои территории подготовят школы номер четыре, семь и десять.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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