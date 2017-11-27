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Новые светильники на Маркса заработают совсем скоро

27 ноября 2017
Благоустройство


Новые светильники на Маркса заработают совсем скоро

Несмотря на то, что большая часть работ по благоустройству «обнинского Арбата» уже завершена, там уложили плитку, поставили малые архитектурные формы и даже установили опоры фонарей, но вот закрыть вопрос освещения до сих пор не удается.

- На этой неделе осталось установить плафоны и по сути дела подать освещение, - пояснил главный коммунальщик города Вячеслав ЛЕЖНИН.

Причем здесь все зависит от расторопности подрядчика. По словам Вячеслава Вячеславовича, плафоны уже давно находятся на месте, их надо только установить.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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