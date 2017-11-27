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27 ноября 2017
Благоустройство
Новые светильники на Маркса заработают совсем скоро
- На этой неделе осталось установить плафоны и по сути дела подать освещение, - пояснил главный коммунальщик города Вячеслав ЛЕЖНИН.
Причем здесь все зависит от расторопности подрядчика. По словам Вячеслава Вячеславовича, плафоны уже давно находятся на месте, их надо только установить.
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