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Обнинские ТОСы ждет «апартеид»

27 ноября 2017
Общество


Обнинские ТОСы ждет «апартеид»

Об этом сотрудники администрации заранее уведомили жильцов 51-го и 52-го микрорайонов.

До сих пор две эти части города находились в ведении одного ТОС, однако уже 14-го декабря, в 18:00 на базе лицея «Держава» пройдет конференция по вопросу разделения ТОС 51-52 микрорайонов на две отдельно действующих организации.

По словам депутата Городского собрания Светланы ЛУКЬЯНЕНКО, подобное решение назрело уже давно и пойдет на благо как жильцам, так и общественникам.

- В первую очередь это позволит повысить эффективность работы ТОС и поможет сконцентрироваться на проблемах конкретного микрорайона без распыления усилий по многим фронтам, а также увеличит скорость взаимодействия горожан с активистами, - отметила народная избранница.

К слову, направить своего делегата на встречу может каждый дом, расположенный в данных микрорайонах. Для этого выбранный жильцами кандидат должен будет предъявить подписной лист со своими данными и отметками проголосовавших за него людей.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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