Машина сгорела прямо в гараже

В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад

В соседнем с Обнинском Малоярославце случился пожар.В деревне Госсортоучасток прямо в гараже сгорел автомобиль «Рено».Возгорание случилось ночью, поэтому огонь заметили не сразу и соответственно пожарных вызвали не столь оперативно. Так что от машины практически ничего не осталось. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Пока неизвестно, поджог это или какие-то проблемы с электрикой машины.