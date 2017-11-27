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Машина сгорела прямо в гараже

27 ноября 2017
Происшествия


Машина сгорела прямо в гараже

В соседнем с Обнинском Малоярославце случился пожар.

В деревне Госсортоучасток прямо в гараже сгорел автомобиль «Рено».

Возгорание случилось ночью, поэтому огонь заметили не сразу и соответственно пожарных вызвали не столь оперативно. Так что от машины практически ничего не осталось. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Пока неизвестно, поджог это или какие-то проблемы с электрикой машины.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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