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27 ноября 2017
Происшествия
Машина сгорела прямо в гараже
В деревне Госсортоучасток прямо в гараже сгорел автомобиль «Рено».
Возгорание случилось ночью, поэтому огонь заметили не сразу и соответственно пожарных вызвали не столь оперативно. Так что от машины практически ничего не осталось. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Пока неизвестно, поджог это или какие-то проблемы с электрикой машины.
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