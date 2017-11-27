В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад

В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад

В обнинском коттеджном поселке «Экодолье» завершаются отделочные работы в недавно построенном двухэтажном детском саду.По информации руководителя компании-застройщика Сергея СОКОЛОВА, дошкольное учреждение уже передали на баланс городской администрации, но работать оно начнет с сентября 2018 года. Хотя отопление в здание уже запустили.Детский сад рассчитан на 80 детей. Его площадь составляет две тысячи 200 квадратных метров. А приоритетное право попасть туда будут иметь малыши, проживающие в «Экодолье». Во вторую очередь будут брать и детишек из соседних поселков и районов города. В случае, если останутся свободные места.