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В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад

27 ноября 2017
Дети


В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад

В обнинском коттеджном поселке «Экодолье» завершаются отделочные работы в недавно построенном двухэтажном детском саду.

По информации руководителя компании-застройщика Сергея СОКОЛОВА, дошкольное учреждение уже передали на баланс городской администрации, но работать оно начнет с сентября 2018 года. Хотя отопление в здание уже запустили.

Детский сад рассчитан на 80 детей. Его площадь составляет две тысячи 200 квадратных метров. А приоритетное право попасть туда будут иметь малыши, проживающие в «Экодолье». Во вторую очередь будут брать и детишек из соседних поселков и районов города. В случае, если останутся свободные места.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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