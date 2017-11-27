В Боровске прошел слет активных мам

В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад

На днях по случаю Дня матери в боровском Районном доме культуры состоялся уже второй по счету слет активных мам.Здесь были и музыкальные представления, и демонстрация ручного творчества, и мастер-классы для детей и родителей, и многое другое.Организаторами данного мероприятия выступил Центр социальной помощи «Гармония» и как отметил директор этого учреждения Полина КЛОЧИНОВА, сюда были приглашены также и мамы, ведущие асоциальный образ жизни, чтобы показать им пример того, насколько успешными могут быть женщины.– Например, семья из Ворсина в составе папы, мамы и троих детей станцевали рок-н-ролл. Все были в восторге. Это образец того, какими крепкими и дружными бывают многодетные семьи, – пояснила Полина Дмитриевна.