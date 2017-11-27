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27 ноября 2017
Мероприятия
В Боровске прошел слет активных мам
Здесь были и музыкальные представления, и демонстрация ручного творчества, и мастер-классы для детей и родителей, и многое другое.
Организаторами данного мероприятия выступил Центр социальной помощи «Гармония» и как отметил директор этого учреждения Полина КЛОЧИНОВА, сюда были приглашены также и мамы, ведущие асоциальный образ жизни, чтобы показать им пример того, насколько успешными могут быть женщины.
– Например, семья из Ворсина в составе папы, мамы и троих детей станцевали рок-н-ролл. Все были в восторге. Это образец того, какими крепкими и дружными бывают многодетные семьи, – пояснила Полина Дмитриевна.
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