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В Боровске прошел слет активных мам

27 ноября 2017
Мероприятия


В Боровске прошел слет активных мам

На днях по случаю Дня матери в боровском Районном доме культуры состоялся уже второй по счету слет активных мам.

Здесь были и музыкальные представления, и демонстрация ручного творчества, и мастер-классы для детей и родителей, и многое другое.

Организаторами данного мероприятия выступил Центр социальной помощи «Гармония» и как отметил директор этого учреждения Полина КЛОЧИНОВА, сюда были приглашены также и мамы, ведущие асоциальный образ жизни, чтобы показать им пример того, насколько успешными могут быть женщины.

– Например, семья из Ворсина в составе папы, мамы и троих детей станцевали рок-н-ролл. Все были в восторге. Это образец того, какими крепкими и дружными бывают многодетные семьи, – пояснила Полина Дмитриевна.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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