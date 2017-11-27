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Боровские чиновники взялись за оружие!

27 ноября 2017
Спорт


Боровские чиновники взялись за оружие!

На днях в Боровском районе прошел открытый турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный памяти военнослужащих и сотрудников спецподразделений правоохранительных органов и спецслужб, погибших при выполнении служебного долга.

Участие в соревнованиях приняло более 160 человек из Обнинска, Балабанова, Малоярославца и многих других населенных пунктов Калужской области. Были здесь и действующие военные из соседних воинских частей, а также большое количество молодежи, которой, конечно, было интересно пострелять из оружия, пусть даже пневматического.

Поприветствовать собравшихся пришли заместитель руководителя администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, а также и.о. главы администрации Ермолина Евгений ГУРОВ. Причем оба чиновника также решили испытать себя на меткость, после чего их примеру последовали и все участники соревнований.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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