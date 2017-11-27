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Обнинские застройщики услышали мэра, правда, поздно

27 ноября 2017
Транспорт


Обнинские застройщики услышали мэра, правда, поздно

Еще несколько недель назад, в самый разгар слякоти, мэр Обнинска Владислав ШАПША на очередной планерке попросил своих коллег связаться с застройщиками и напомнить им о некоторых правилах хорошего тона.

Дело в том, что на строительных площадках, коих в наукограде четырнадцать, ежедневно наблюдается интенсивное движение большегрузов.
Так как машины ездят по грунту, то колеса, естественно, очень быстро становятся грязными и вся глина потом размазывается по улицам города. По правилам, на стройках должны быть оборудованы пункты мойки колес. Но будь оно так, или будь водители большегрузов ответственней, улицы Обнинска не тонули бы в болоте.
К счастью, требование мэра было услышано застройщиками, правда, несколько поздно. Из-за того, что температура воздуха опустилась ниже нуля, грунт подмерз, так что толку от наличия пунктов мойки колес сейчас никакого.
Впрочем, как отчиталась начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации Обнинска Анна КРАСИКОВА, все предприниматели заявили о том, что провели беседы с водителями и теперь они каждый день моют колеса при выезде со стройплощадки.
 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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