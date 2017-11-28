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В Боровском районе усилили контроль пожарной безопасности

28 ноября 2017
МЧС


В Боровском районе усилили контроль пожарной безопасности

Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ посоветовал сотрудникам МЧС в преддверии новогодних праздников обратить более пристальное внимание на пожарную безопасность в кафе и ресторанах.

Однако, как отметил начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, такая работа в этот период проводится ежегодно и это касается не только увеселительных заведений, но и садовых обществ, где в рождественские каникулы достаточно часто происходят различные возгорания. На днях одна такая встреча с садоводами уже состоялась.

Помимо этого Илья Борисович попросил напомнить общественности об опасности использования пиротехнических изделий.

– Понятно, что они в свободном доступе. Но, к сожалению, по всей стране очень много случаев, когда люди от этого страдают и получают вред здоровью, – отметил Веселов.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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