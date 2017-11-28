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На Киевской трассе сбили пешехода

28 ноября 2017
Происшествия


На Киевской трассе сбили пешехода

Вчера в 21.35 на 108 километре Киевской трассы, в районе Обнинска, случилась автомобильная авария.

Автомобиль «Жигули» 99-ой модели наехал на мужчину средних лет, когда тот переходил проезжую часть. Движение там настолько оживленное, что водитель просто не успел вовремя среагировать на пешехода. Тем более, что машины по трассе несутся с большой скоростью.

На место прибыли полицейские и медики скорой помощи. У пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма. Мужчину доставили в КБ № 8, где ему оказывается вся необходимая помощь.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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