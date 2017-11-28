|
28 ноября 2017
Происшествия
На Киевской трассе сбили пешехода
Автомобиль «Жигули» 99-ой модели наехал на мужчину средних лет, когда тот переходил проезжую часть. Движение там настолько оживленное, что водитель просто не успел вовремя среагировать на пешехода. Тем более, что машины по трассе несутся с большой скоростью.
На место прибыли полицейские и медики скорой помощи. У пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма. Мужчину доставили в КБ № 8, где ему оказывается вся необходимая помощь.
Просмотров: 231
Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #трасса, #пешеход, #авария:
27 ноября 2017
Машина сгорела прямо в гараже
В соседнем с Обнинском Малоярославце случился пожар. В деревне Госсортоучасток прямо в гараже сгорел
24 ноября 2017
В Балабанове помимо ремонта стадиона хотят создать лыжную трассу
Как рассказал директор Центра физкультуры и спорта Павел БУРЦЕВ, уже заключен договор проектирования
23 ноября 2017
В Обнинске спасатели не дали старушке замерзнуть
За последние два дня обнинским спасателям пришлось уже два раза вскрывать входные двери жителей города.
22 ноября 2017
Обнинские кулинары опять чудят
Жители Обнинска не перестают пугать своих соседей задымлениями. И каждый раз ложные звонки на пульт службы
21 ноября 2017
Под Обнинском на «легковушку» наехал самосвал
В шесть утра в районе Обнинска случилось ДТП. На 105 километре Киевской трассы столкнулись иномарка «Опель»
15 ноября 2017
Люди выбегали из горящей бани в чем придется
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар. В одном из СНТ сгорела баня. Причем возгорание
13 ноября 2017
В Обнинске взорвали гранату и «обезвредили» сумку
Непростыми выдались минувшие выходные дни для обнинской службы МЧС. Спасателям два раза сообщали об угрозе
10 ноября 2017
В Обнинске заснувшая школьница перепугала родителей
Вчера настоящая паника случилась в одном из жилых домов по улице Блохинцева. Родители восьмилетней девочки
9 ноября 2017
Серьезная авария в Старом городе: жители многоэтажки остались без тепла и без света!
В настоящее время обнинская аварийно-диспетчерская служба устраняет серьезную коммунальную аварию в Старом
7 ноября 2017
Под Обнинском две семьи остались без жилья
Напряженными выдались минувшие выходные дни для сотрудников обнинской пожарной охраны. Один за другим
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
Самое читаемое
Криминал
23 ноября 2017
Внимание, розыск!
Торговля
17 ноября 2017
Обнинцам рассказали, где можно купить продукты подешевле
Лента новостей
28 ноября 2017
В обнинских магазинах появились первые «Полки Добра»
Всероссийская...
28 ноября 2017
Глава региона призвал обнародовать имена плохих и хороших коммунальщиков
На...
27 ноября 2017
Боровские чиновники взялись за оружие!
На...
27 ноября 2017
Новые светильники на Маркса заработают совсем скоро
Несмотря...
26 ноября 2017
Мужчина не успел выбежать из горящего дома
В...
24 ноября 2017
Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен
Напомним,...
24 ноября 2017
Для состоятельных балабановцев подняли цены на занятия в споткомплексе
В...
24 ноября 2017
В Балабанове не знают, что делать с домом культуры
В...
24 ноября 2017
Житель Обнинска лишится свободы из-за убойной находки
В...
23 ноября 2017
В Балабанове утвердили коммунальный индекс на 2018 год
На...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
2
2
Южнокорейский бизнес идет в наукоград!
3
2
В Обнинске состялся легендарный хоккейный матч!
4
1
Власти уверены, что возможности развития Обнинска безграничны!
5
1
В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
3
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
721
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.