|
28 ноября 2017
Спорт
Алексей Егоров: "Я практически был уверен, что одержу победу!"
Накануне в московском ГЦКЗ "Россия" состоялся вечер бокса.
Всего в программе было продемонстрировано десять боев, среди которых оказались и титульные – за пояс чемпиона России в первом тяжелом весе.
За него сразились обнинский спортсмен Алексей ЕГОРОВ и воронежский боксер Андрей КНЯЗЕВ.
Уже в четвертом раунде Князев получил технический нокаут и уступил тем самым чемпионский пояс молодому и перспективному Егорову.
Журналисты портала Оbninsk.Name вышли на связь с Алексеем, чтобы более подробно узнать о ходе поединка и эмоциях самого спортсмена.
Как рассказал спортсмен, в настоящее время он пока не испытывает никаких эмоций, поскольку очень устал, как физически, так и психологически. Однако Егоров признался, что очень долго готовился к этому бою и рассчитывал на победу.
- А зачем выходить на ринг, если не рассчитываешь победить? Я практически был уверен, что одержу победу, потому что очень долго и плодотворно готовился. Хотя, хочу сказать, что мне попался очень достойный соперник – Князев сильный и опытный боксер, - рассказал Алексей в беседе с нашим корреспондентом.
Егоров также добавил, что в ближайшем будущем ему снова предстоят множественные тренировки, поскольку в будущем году он намерен принять участие в четырех боях.
Просмотров: 169
Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #спорт, #бокс, #чемпиона россии по боксу, #пояс чемпиона, #обнинский боксер:
28 ноября 2017
В пятницу в Обнинск приедет легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов
Посетит наукоград Вячеслав Александрович в рамках продвижения кинопроекта «Ильинский рубеж» о подвиге
27 ноября 2017
В Балабанове вновь отказали почте России
В соседнем с Обнинском Балабанове не нашли повода пойти навстречу местному отделению госкорпорации «Почта
27 ноября 2017
Этой зимой в Обнинске зальют десять катков
Об этом рассказал руководитель спорткомитета Константин ОЛУХОВ. Традиционно в первом наукограде заливалось
26 ноября 2017
В Обнинске состялся легендарный хоккейный матч!
Сегодня в Обнинске состоялся товарищеский хоккейный матч между ветеранским клубом «Обнинск» и хоккейным
27 ноября 2017
Боровские чиновники взялись за оружие!
На днях в Боровском районе прошел открытый турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный
23 ноября 2017
Балабановские спортсмены не доедают
О том, что спортсмены Балабанова чувствуют себя ущемленными в плане питания, заявил депутат Городской
24 ноября 2017
Для состоятельных балабановцев подняли цены на занятия в споткомплексе
В соседнем с Обнинском Балабанове работоспособное население города посчитали состоятельным, а потому
22 ноября 2017
Обнинские борцы не дают соперникам расслабляться
На днях воспитанники обнинской спортивной школы «Держава» посетили сразу два соревнования. Так, например,
16 ноября 2017
В Обнинск приедут легенды отечественного хоккея
Уже 26 ноября в обнинском Дворце спорта «Олимп» состоится благотворительный матч между ветеранским хоккейным
17 ноября 2017
В Балабанове надеются осовременить стадион
В соседнем с Обнинском Балабанове один из городских стадионов, расположенный на ул. 50 лет Октября, мечтают
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
Самое читаемое
Криминал
23 ноября 2017
Внимание, розыск!
Торговля
17 ноября 2017
Обнинцам рассказали, где можно купить продукты подешевле
Лента новостей
28 ноября 2017
В обнинских магазинах появились первые «Полки Добра»
Всероссийская...
28 ноября 2017
Глава региона призвал обнародовать имена плохих и хороших коммунальщиков
На...
27 ноября 2017
Машина сгорела
В...
27 ноября 2017
Новые светильники на Маркса заработают совсем скоро
Несмотря...
26 ноября 2017
Мужчина не успел выбежать из горящего дома
В...
24 ноября 2017
Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен
Напомним,...
24 ноября 2017
В Балабанове не знают, что делать с домом культуры
В...
24 ноября 2017
Житель Обнинска лишится свободы из-за убойной находки
В...
23 ноября 2017
В Балабанове утвердили коммунальный индекс на 2018 год
На...
23 ноября 2017
В Балабанове продырявленного снеговика попытаются вернуть к жизни
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
2
2
Южнокорейский бизнес идет в наукоград!
3
2
В Обнинске состялся легендарный хоккейный матч!
4
1
Власти уверены, что возможности развития Обнинска безграничны!
5
1
В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
3
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
721
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2448
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.