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Алексей Егоров: "Я практически был уверен, что одержу победу!"

28 ноября 2017
Спорт


Алексей Егоров: "Я практически был уверен, что одержу победу!"

Накануне в московском ГЦКЗ "Россия" состоялся вечер бокса.

Всего в программе было продемонстрировано десять боев, среди которых оказались и титульные – за пояс чемпиона России в первом тяжелом весе.

За него сразились обнинский спортсмен Алексей ЕГОРОВ и воронежский боксер Андрей КНЯЗЕВ.

Уже в четвертом раунде Князев получил технический нокаут и уступил тем самым чемпионский пояс молодому и перспективному Егорову.

Журналисты портала Оbninsk.Name вышли на связь с Алексеем, чтобы более подробно узнать о ходе поединка и эмоциях самого спортсмена.

Как рассказал спортсмен, в настоящее время он пока не испытывает никаких эмоций, поскольку очень устал, как физически, так и психологически. Однако Егоров признался, что очень долго готовился к этому бою и рассчитывал на победу.

- А зачем выходить на ринг, если не рассчитываешь победить? Я практически был уверен, что одержу победу, потому что очень долго и плодотворно готовился. Хотя, хочу сказать, что мне попался очень достойный соперник – Князев сильный и опытный боксер, - рассказал Алексей в беседе с нашим корреспондентом.

Егоров также добавил, что в ближайшем будущем ему снова предстоят множественные тренировки, поскольку в будущем году он намерен принять участие в четырех боях.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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