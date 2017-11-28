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28 ноября 2017
Торговля
На продуктовых ярмарках ужесточили правила
По словам начальника ведомства Анны КРАСИКОВОЙ, очередная ярмарка прошла в первом наукограде в минувшее воскресенье, и недостатка в покупателях там не было, а вот торговцы смогли приехать не все.
- В связи с тем, что количество мест на ярмарке ограничено, мы стали проводить работу по оптимизации ассортимента, представляемого там. Отказано в предоставление торговых мест предпринимателям, которые не являются калужанами и которые продают товары, не относящиеся к нашему региону, - рассказала Анна Всеволодовна.
В этот раз чиновники «завернули» тех, кто продавал мороженую рыбу, сухофрукты и кондитерские изделия зарубежного производства. Но учитывая, что места на ярмарке предоставляются бесплатно, торговцы, привыкшие к халяве, тут же реабилитировались.
- Они предприняли меры, чтобы заключить договоры с калужскими товаропроизводителями. Поэтому на этой ярмарке у нас уже появилась новая продукция - кондитерские изделия боровской и калужской фабрик, - констатировала Красикова.
Таким образом, предприниматели смогли убить двух зайцев сразу: и чиновников ублажить, и товар свой реализовать, благо отличить «кондитерку» местную от импортной практически невозможно.
Кроме того некоторое время назад на ярмарке появились предприниматели, которые прохладно отнеслись к требованиям хранения скоропортящихся продуктов.
- Поэтому с помощью сотрудников ОВД, ветеринарной службы те предприниматели, которые приезжали на ярмарку без документов, подтверждающих качество этой продукции, не были допущены, - резюмировала Красикова, подчеркнув, что работа в этом направление будет продолжена.
Такие ярмарки проходят в нашем городе уже десять лет подряд и не понятно, почему только после «волшебного пинка» чиновники озадачились вопросом качества товаров и их принадлежности к региону.
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