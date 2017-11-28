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28 ноября 2017
Мероприятия
В Боровском районе пройдет автопробег
В воскресенье 3-го декабря планируется провести автопробег, посвященный Дню памяти неизвестного солдата.
Подобное мероприятие пройдет в Боровском районе впервые, и оно призвано обратить внимание общественности на эту дату, которую в нашей стране начали отмечать с 2014 года.
Местом сбора автомобилей будет территория возле балабановской железнодорожной платформы с московской стороны. Всем участникам автопробега необходимо будет проследовать в сторону Детской школе искусств, где в 10:00 у Братской могилы пройдет митинг.
Затем машины стартуют по следующему маршруту: 10:40 – Братская могила в Ермолине (ул. 1 мая); 11:20 – Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (пл. Ленина) в Боровске; 11:50 – Братская могила в д. Сатино; 12:40 – Братская могила в д. Ищеино; 13:10 – Братская могила в д. Федорино; 13:45 – Мемориальный комплекс в д. Борисово.
Протяженность маршрута составит 62 км в одну сторону. Регистрация участников автопробега уже началась. Все вопросы организаторам можно задавать по телефону: 8-910-917-19-57 (Андрей СЛИВИН).
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