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28 ноября 2017
Благоустройство
Дорогу к балабановской больнице пообещали отремонтировать
Проходит она через небольшой проулок частного сектора, значительно укорачивающий путь пешеходам от автобусной остановки до медучреждения.
Дорога является грунтовой, а потому в период осадков преодолеть этот путь непросто. Избавить горожан от топтания грязи могла бы обыкновенная щебенка, но во время ремонта автодорог про этот «аппендикс» забыли.
Теперь же администрация пообещала исправить это упущение. Однако в ситуацию вмешалось сегодняшнее похолодание, подморозившее землю. Тем не менее, исполнить обещанное чиновникам придется, поскольку прогнозировать неизменный мороз на все зимние месяцы никто не может.
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