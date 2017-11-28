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Пеленговать обнинских «потеряшек» начнут со следующего года

28 ноября 2017
МЧС


Пеленговать обнинских «потеряшек» начнут со следующего года

Об этом корреспондентам Obninsk.Name сообщил начальник Управления по делам ГО и ЧС при Администрации города Обнинска Сергей КРАСКО.

Также Сергей Петрович добавил, что в этом году были попытки внедрить систему пеленгования, но она требует доработки. Поэтому решили повременить и довести все до ума.

На данный момент, потерявшихся в лесу людей ищут по-старинке: при помощи спасательных отрядов и вертолетов при необходимости. При этом поиски могут затянуться, так как далеко не всегда человек может точно назвать координаты.

Пеленгование навсегда решит эту проблему. Благодаря системе, операторы смогут точно отследить местоположение человека. Самое главное, чтобы работал мобильный телефон.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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