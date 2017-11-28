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28 ноября 2017
Власть
Обнинских депутатов утомили цифры
Уже давно горожане обвиняют парламентариев в достаточно прохладном отношении к делу, ведь при рассмотрении многих вопросов депутаты лишь дружно поднимают руки, благодаря чему заседания заканчиваются, не успев начаться.
Однако сегодня рассмотреть все по-быстрому парламентариям не удалось. В рамках контрольного часа главный хозяйственник города Вячеслав ЛЕЖНИН представил не только внушительные цифры, но и сопроводил их иллюстрациями отремонтированных дворов и дорог.
Так, благодаря Вячеславу Вячеславовичу, депутаты узнали, что кроме ямочного ремонта дорог, коммунальный комплекс осуществляет ремонтные работы, методом заливки, не давая трещинам расползаться. Таким образом, например, удается поддерживать дорогу по улице Королева, ремонт которой проходил еще в 2006 году.
Лежнин также заверил избранников народа, что за лето было отремонтировано дорог больше, чем в прошлом году, а об организации вдоль них парковок и вовсе говорить не приходится, в прошлом году такие работы не выполнялись.
В завершение своего пламенного выступления главный коммунальщик города выразил надежду, что избранники народа не сократят финансирование этой статьи расходов на будущий год и работы будут продолжены.
Депутаты, утомленные цифрами, вяло отреагировали на это заявление. Однако они и не подозревали, что это была лишь присказка, настоящей сказкой оказались два первых вопроса, посвященных бюджету. На их рассмотрение парламентарии потратили порядка двух часов, после чего удалились на перерыв. Ведь впереди у избранников народа было еще двенадцать пунктов повестки.
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