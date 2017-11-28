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Обнинские депутаты «сообразят на троих»

28 ноября 2017
Власть


Обнинские депутаты «сообразят на троих»

На прошедшем сегодня заседании городского собрания одним из стоявших на повестке дня вопросов было решение о направлении в межведомственную комиссию, занимающуюся вопросом бывших общежитий, двух депутатов.

Напомним, что на два вакантных места было подано пять заявок и в итоге конечное решение по выдвинувшимся кандидатурам нужно было быть принято в результате тайного голосования.

Итоговый результат не обошелся без интриги. Одно из мест в составе комиссии было отдано председателю комитета по ЖКУ Роману АНЦИФЕРОВУ, за которого проголосовало 25 человек, а вот за второе развернулась нешуточная борьба - по 13-ть голосов набрали сразу два депутата, Анатолий ШАТУХИН и Лев БЕРЕЗНЕР.

От положенного в таких ситуациях второго тура голосования парламентариев спас председатель Городского собрания Владимир ВИКУЛИН, обратившийся к мэру городу Владиславу ШАПШЕ с предложением расширить делегацию депутатов до трех человек, которое и было одобрено градоначальником.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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