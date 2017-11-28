|
28 ноября 2017
Власть
Обнинские депутаты «сообразят на троих»
Напомним, что на два вакантных места было подано пять заявок и в итоге конечное решение по выдвинувшимся кандидатурам нужно было быть принято в результате тайного голосования.
Итоговый результат не обошелся без интриги. Одно из мест в составе комиссии было отдано председателю комитета по ЖКУ Роману АНЦИФЕРОВУ, за которого проголосовало 25 человек, а вот за второе развернулась нешуточная борьба - по 13-ть голосов набрали сразу два депутата, Анатолий ШАТУХИН и Лев БЕРЕЗНЕР.
От положенного в таких ситуациях второго тура голосования парламентариев спас председатель Городского собрания Владимир ВИКУЛИН, обратившийся к мэру городу Владиславу ШАПШЕ с предложением расширить делегацию депутатов до трех человек, которое и было одобрено градоначальником.
Просмотров: 98
Последние новости из рубрики «Власть»:
28 ноября 2017
Обнинских депутатов утомили цифры
На состоявшемся сегодня заседании Обнинского городского Собрания избранникам народа пришлось не сладко.
27 ноября 2017
Владислав Шапша призвал чиновников не ограничиваться публичными слушаниями
Речь идет об обсуждении проекта бюджета на будущий год. Как известно, на прошлой неделе состоялись публичные
23 ноября 2017
Областные чиновники пообщаются с обнинцами тет-а-тет
Начало декабря ознаменуется для жителей Обнинска приездом сразу трех Калужских чиновников, которые проведут
21 ноября 2017
Публичные слушания по бюджету в Обнинске состоятся уже завтра
Завтра все неравнодушные жители Обнинска смогут принять участие в публичных слушаниях по бюджету на следующий
17 ноября 2017
Обнинские депутаты пока не уверены, что чиновники учли их финансовые пожелания
В настоящее время «парламентарии» наукограда рассматривают бюджет на будущий год и плановый периоды 2019-2020
15 ноября 2017
Олег Запольский покинул пост главы Ермолина
Последние месяцы уходящего года для чиновников являются очень важным и ответственным периодом, ведь именно
31 октября 2017
Анатолий Артамонов – в десятке лучших!
На днях центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, где оценивалась
24 октября 2017
Депутаты от спорта усомнились в своих полномочиях
Одним из вопросов, который обсудили сегодня избранники народа на официальном заседание Горсобрания, стало
23 октября 2017
Обнинские депутаты завтра раздадут звания и знаки
Очередное официальное заседание Горсобрания состоится во вторник, 24 октября. На повестке дня у парламентариев
12 октября 2017
Анатолий Артамонов будет воспитывать новую политическую элиту страны
О старте конкурса «Лидеры России» в среду 11 октября заявил заместитель главы администрации президента
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
Самое читаемое
Криминал
23 ноября 2017
Внимание, розыск!
Торговля
17 ноября 2017
Обнинцам рассказали, где можно купить продукты подешевле
Лента новостей
28 ноября 2017
В обнинских магазинах появились первые «Полки Добра»
Всероссийская...
28 ноября 2017
Глава региона призвал обнародовать имена плохих и хороших коммунальщиков
На...
27 ноября 2017
Боровские чиновники взялись за оружие!
На...
27 ноября 2017
Машина сгорела
В...
27 ноября 2017
Новые светильники на Маркса заработают совсем скоро
Несмотря...
26 ноября 2017
Мужчина не успел выбежать из горящего дома
В...
24 ноября 2017
Контроль за проведением ярмарок в Обнинске будет усилен
Напомним,...
24 ноября 2017
Для состоятельных балабановцев подняли цены на занятия в споткомплексе
В...
24 ноября 2017
В Балабанове не знают, что делать с домом культуры
В...
24 ноября 2017
Житель Обнинска лишится свободы из-за убойной находки
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
2
3
Южнокорейский бизнес идет в наукоград!
3
2
В Обнинске состялся легендарный хоккейный матч!
4
1
Власти уверены, что возможности развития Обнинска безграничны!
5
1
В Обнинске почти готов к приему малышей еще один детский сад
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
3
7
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
721
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.