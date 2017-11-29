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29 ноября 2017
Спорт
Новый центр тяжелой атлетики оказался в пролете
И вроде бы в этом году, несмотря на многочисленные споры, что комплекс должен быть многофункциональный, а не посвященный одному виду спорта, ему удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Было определено место для строительства - поле рядом с одиннадцатой школой. Однако от заявки до реализации грандиозных планов могут пройти не годы, а десятилетия.
Как оказалось, денег на воплощение этой долгожданной идеи в бюджете города нет, и в следующем году к строительству приступать не намерены.
В свою очередь председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН выразил мнение, что для реализации этой идеи неплохо было бы наладить контакт со спортивными звездами, которые нередко посещают Обнинск, чтобы они замолвили словечко на высшем уровне.
К слову, если вспомнить историю вопроса, то несколько лет назад Платошечкин уже просил приезжавшего в Обнинск Министра спорта РФ Виталия МУТКО помочь в постройке комплекса, но чуда не произошло ни тогда, ни сейчас.
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