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29 ноября 2017
Общество
Депутаты из Ермолина снялись в немецком документальном фильме!
Посмотреть за работой местных слуг народа неожиданно приехала съемочная группа из Германии. «Вооружившись» камерами, она зашла в кабинет в самый разгар депутатских споров, поэтому можно не сомневаться, что у них получились живые и интересные кадры.
Как оказалось, представители немецкого телевидения снимали материал о боровском отделении Всероссийского общества слепых, председатель которого Александр РАКОВИЧ является также ермолинским депутатом. Он и пригласил гостей из Германии поприсутствовать на заседании.
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