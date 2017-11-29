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Депутаты из Ермолина снялись в немецком документальном фильме!

29 ноября 2017
Общество


Депутаты из Ермолина снялись в немецком документальном фильме!

Заседание ермолинской городской думы в этот раз получилось особенным.

Посмотреть за работой местных слуг народа неожиданно приехала съемочная группа из Германии. «Вооружившись» камерами, она зашла в кабинет в самый разгар депутатских споров, поэтому можно не сомневаться, что у них получились живые и интересные кадры.

Как оказалось, представители немецкого телевидения снимали материал о боровском отделении Всероссийского общества слепых, председатель которого Александр РАКОВИЧ является также ермолинским депутатом. Он и пригласил гостей из Германии поприсутствовать на заседании.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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