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29 ноября 2017
Мероприятия
Боровские муниципалитеты «поделят» полицию
В соседнем с Обнинском Боровском районе предстоит непростая задача – поделить сотрудников ОМВД.
Такая необходимость возникает здесь в преддверии каждого Нового года.
Дело в том, что один отдел полиции обслуживает всю боровскую территорию, а это пять сельских и три городских поселения, которые проводят праздничные мероприятия одновременно. Поскольку перенести торжества на другие даты невозможно, сотрудникам правоохранительных органов приходится самим забыть о новогоднем отдыхе, чтобы обеспечить безопасность остальных боровчан.
Однако праздничные мероприятия проводятся не только в новогоднюю ночь, они начинают отсчёт с первых дней декабря. А потому каждый муниципалитет сейчас направляет в адрес ОМВД по Боровскому району перечень массовых празднеств, чтобы полицейские смогли распределить свои силы между всеми желающими веселиться.
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