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29 ноября 2017
ЖКХ
В обнинской МУК уже 108 домов
И теперь их стало у нее 108.
Как рассказал директор данного предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, это бывшее общежитие пришлось забрать у компании ООО «Комфорт». Состояние его ужасное. Но работники новой компании уже начали проводить там ремонтные работы: установили светильники над входами в подъезды, подготовили к покраске двери подъездов, занялись ремонтом инженерных коммуникаций, установили контейнеры для мусора.
Коммунальщики были очень удивлены тем фактом, что не успели они взять этот дом на баланс, как жители сразу же начали обращаться к ним с требованиями по обслуживанию жилья. Дескать, поторапливайтесь, здесь очень многое нужно отремонтировать. В МУК спорить не стали. Работы уже ведутся.
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