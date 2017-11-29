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Жители Королева жалуются, что их лишили природной красоты

29 ноября 2017
Благоустройство


Жители Королева жалуются, что их лишили природной красоты

С таким заявлением в редакцию портала Оbninsk.Name обратилась жительница Королева, 27 Светлана КРАВЧЕНКО, которая рассказала, что сегодня в их дворе коммунальщики спилили черемуху.

- Это дерево цветет ежегодно! На нем и птицы постоянно сидели, которых мы подкармливали. Я обратилась к представителям администрации, которые присутствовали на мероприятии по спилу, и они мне пояснили, что дерево, якобы, аварийное. Я не эксперт, но могу заявить, что один ствол у этой черемухи абсолютно точно был здоровым и не сухим! – рассказывает женщина. – У меня даже есть великолепные фотографии этой черемухи, которые были сделаны в мае этого года!

Глядя на эту красоту, конечно, сложно поверить, что кому-то она могла помешать. Да и больным такое дерево точно не назвать. Однако как пояснила корреспонденту нашего портала специалист комитета по охране окружающей среды Наталья МАКУХИНА, дерево действительно было аварийным.

- К нам поступило обращение от управляющей компании, обслуживающей конкретный дом. Мы выезжали на место, проводили проверку. Дерево оказалось сухим – аварийным. К тому же оно располагалось на расстоянии менее пяти метров от дома, что нарушает правила. Кусты там так же посажены. Но естественно мы не будем ничего спиливать, пока к нам не поступит обращение от жителей или от управляющей компании. В Обнинске вообще ни одно растение просто так никогда не ликвидируется, - прокомментировала специалист.


 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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