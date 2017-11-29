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В Обнинске возвращавшуюся из больницы старушку сбила машина

29 ноября 2017
Происшествия


В Обнинске возвращавшуюся из больницы старушку сбила машина

Сегодня утром в Обнинске произошло ДТП, в котором пострадала 78-летняя старушка.

Все случилось на проспекте Ленина, 85, возле КБ № 8.

Как рассказала корреспонденту Obninsk.Name инспектор ГИБДД по городу Обнинску Екатерина КАЛЕДИНА, на бабушку на нерегулируемом пешеходном переходе наехал автомобиль «Ниссан Альмера». Пенсионерка переходила проезжую часть, возвращаясь из больницы. Однако через несколько минут ей снова пришлось туда вернуться: пожилую женщину госпитализировали с полученными травмами.

Сейчас по данному факту ведется расследование. В ГИБДД сообщили, что степень наказания водителя будет зависеть от тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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