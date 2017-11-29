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29 ноября 2017
Транспорт
«Убогим» подземным переходом в Обнинске займутся в следующем году
На прошедшем вчера заседании Обнинского городского собрания депутат Лев БЕРЕЗНЕР в ходе обсуждения бюджета на следующий год озаботился вопросом о состоянии подземного перехода на городском вокзале.
По словам народного избранника, это единственный путь на другую сторону железнодорожных путей, доступный горожанам круглый год и в настоящий момент он, мягко говоря, находится в плачевном состоянии.
Развеять беспокойство депутата вызвался лично мэр Обнинска Владислав ШАПША, заверивший Льва Александровича, что администрации об этом хорошо известно и без внимания данную проблему не оставят.
- Осуществить там какие-то кардинальные изменения очень сложно из-за особенностей конструкции. Сам переход очень узкий, низкий и по своим техническим параметрам оставляет очень мало места для каких-то улучшений, - отметил Владислав Валерьевич, - такое вот достаточно убогое городское сооружение вышло. Однако, мы общались со специалистами-метростроевцами и нашли подходящее решение, которое позволит поддерживать переход в чистоте и сухости. Надеемся его реализовать уже в следующем году, если все пойдет согласно нашим задумкам.
Также градоначальник отметил, что проблемы с подземным переходом начались в городе с момента его открытия в 1974-м году. Согласно архивам, первая полученная ЦК КПСС жалоба касалась затопления многострадальной конструкции.
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