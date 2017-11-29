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29 ноября 2017
Силовики
В прокуратуре Обнинска пройдет прием граждан
Недавно прокурор города Обнинска Дмитрий ЧУМАК совместно с калужским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Михаилом Ломакиным провели выездной личный прием граждан на территории ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.
В итоге квалифицированную юридическую помощь получили более полутора десятка сотрудников предприятия.
По вопросам общего характера разъяснения обратившимся дал Дмитрий Юрьевич. А Михаил Николаевич помог разобраться в «заводских» проблемах. Большинство граждан интересовали нюансы, связанные с оказанием услуг управляющими компаниями, с дорожной деятельностью, с земельным и жилищным законодательством. В ходе приема сотрудники «Технологии» получили полную информацию по всем интересующим их вопросам.
А 12 декабря в период времени с 12:00 часов до 20:00 в здании прокуратуры города Обнинска, расположенном по проспекту Ленина, 127, состоится еще один прием граждан. Всем желающим на него попасть необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также обращение в письменном виде с приложением необходимых документов. Предварительная запись по телефону (484) 393-31-71.
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