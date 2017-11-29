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Депутатам предложили скинуться

29 ноября 2017
Благоустройство


Депутатам предложили скинуться

В соседнем с Обнинском Балабанове председатель Городской Думы Сергей СУДАКОВ предложил коллегам скинуться по полторы тысячи рублей.

По его словам, деньги пойдут на хорошее мероприятие, о котором надолго останутся приятные воспоминания.

В частности, Сергей Алексеевич вышел с идеей направить депутатские силы и средства на озеленение города:

- Предлагаю весной на эти деньги купить туи и посадить их в сквере Молодоженов.

Как подтвердил архитектор города Всеволод НЕРУШЕВ, по проекту в этом месте действительно предусмотрены туи, а потому никакие иные растения не рассматриваются.

Стоит отметить, что если коллеги не поскупятся и скинутся на озеленение города, то любоваться насаждениями смогут не только молодожены, но и сам спикер: одно из окон в кабинете Сергея Алексеевича выходит как раз на этот тематический сквер.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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