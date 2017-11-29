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Обнинцам рассказали, как правильно платить за коммунальные услуги

29 ноября 2017
ЖКХ


Обнинцам рассказали, как правильно платить за коммунальные услуги

Жители Обнинска, которые получают квитанции от АО «ЕРЦ Управдом», входящей в состав компании «ПИК-Комфорт», получили тотальный ликбез по правилам оплаты коммунальных услуг.

Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой сотрудники компании пояснили все тонкости. Так, например, «ПИК-Комфорт» имеет свой рассчетно-кассовый центр, обеспечивающий прозрачность начислений за услуги ЖКХ.

Но в то же самое время у обнинцев пока остались вопросы о месте оплаты коммунальных платежей и передаче показаний счетчиков. Напомним, что «ПИК-Комфорт» недавно взяла под свое крыло дома, которые раньше обслуживал ООО «ЖКУ».

И на данном этапе возникают сложности при переходе, что может привести к ошибкам в счетах. К слову, при обнаружении некорректного начисления, необходимо обратится в «ПИК-Комфорт», и вам сделают перерасчет.

Итак, оплачивать квитанции можно следующими способами:

1) В личном кабинете на сайте ЕРЦ Управдом - без комиссии, безналичная оплата;

2) Через кассу в УК ЖКУ на ул.Красных Зорь, 22 - без комиссии;

3) В отделениях Почты России - без комиссии;

4)В отделениях и терминалах Сбербанка. Комиссия через терминал картой — 1%; Комиссия через терминал наличными — 1,75% ; Комиссия через операциониста — 3%;

5) В терминалах «Московского Кредитного Банка» (их в городе 6) - без комиссии.

Что же касается передачи показаний счетчиков, то сделать это можно следующими способами:

1)В личном кабинете на сайте ЕРЦ Управдом с 15 по 25 число;

2)Через электронное обращение на сайте «ПИК-Комфорт» с 10 по 22 число;

3)В офисе компании ООО «ЖКУ» с 10 по 20 число, расположенного по адресу: ул. Белкинская, д.6. Часы работы: с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Суббота и воскресенье – выходные дни;

4)Через Почту России.

Показания нужно подавать только одним из перечисленных способов, во избежание дублирования и ошибок при вводе.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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