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30 ноября 2017
Благоустройство
Жители двадцати дворов готовы взять на себя плату за уличное освещение
Коммунальный комплекс разработал программу, по условиям которой за установку фонарей заплатит город, а вот содержать их, ремонтировать и платить за электричество будут сами жители.
Популярностью это предложение не пользовалось, и до недавнего времени желающих включиться в процесс не было, однако ситуация изменилась.
- Два двора у нас по программе уже были освещены, и сейчас двадцать заявок находится в работе, - проинформировал глава обнинской администрации Владислав ШАПША.
В свою очередь сити-менеджер заметил, что в некоторых дворах торшерного освещения не было предусмотрено изначально, а бороться с темнотой помогали светильники, установленные на подъездах.
- Другой вопрос, что деревья выросли большие, и этого света не хватает теперь, и зачастую управляющие компании, экономя расход общедомового электричества, эти светильники отключают, - подчеркнул мэр.
Еще одним способом решения вопроса освещения дворовых территорий может стать участие в федеральной программе «Городская среда», однако и в этом случае последующие расходы лягут на плечи жителей. Но сам тот факт, что люди стали жаловаться на темноту во дворах, впечатляет власть.
- Отмотав пленку на десять лет назад, мы видим, что таких вопросов не возникало, потому что люди боялись ноги во дворах поломать. Раз сегодня такие вопросы уже стоят, значит, с дорогами уже все в порядке, - резюмировал Шапша.
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