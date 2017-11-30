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30 ноября 2017
Торговля
В Балабанове горожан подвигнут к доброте
В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся внедрить проект, который уже реализуется на территориях других муниципалитетов Калужской области.
Здесь появятся «полки добра».
Идея этого проекта заключается в том, чтобы малоимущие слои населения могли получить продуктовую помощь от более состоятельных граждан. Для этого в магазинах отводят место под установку таких полок, куда жители города смогут положить оплаченный ими товар.
В настоящее время в Балабанове готовятся провести переговоры в рядом торговых представительств, среди которых «Ашан» и «Пятерочка». На подготовительные работы для запуска этого социального проекта администрация отвела себе две недели.
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