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Боровчанам предложили жаловаться на уборку города

30 ноября 2017
Благоустройство


Боровчанам предложили жаловаться на уборку города

Снег, выпавшей на этой неделе, заставил боровских коммунальщиков приступить к уборке города от первых существенных осадков.

Чтобы климатическое наступление зимы не оказалось неожиданным, администрация города разработала маршруты, по которым подрядная организация с пяти утра должна начинать очистку городских дорог и тротуаров.

Согласной разработанному плану, в первую очередь снег и наледь будут убирать с дорог, подходов к школам, детским садам, больницам и другим социальным объектам, а также центр города.

Что касается борьбы со снегом во дворах, то эта ответственность лежит на управляющих компаниях. Территории предприятий и организаций должны содержать в должном виде собственники зданий.

Если горожане заметят, что кто-то плохо выполнят свои обязанности, то им предлагают незамедлительно сообщать об этом в диспетчерскую службу или напрямую в администрацию города.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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