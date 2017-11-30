Обнинск
Новости
Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков

30 ноября 2017
Криминал


Паре из Обнинска «светит» по 10 лет за хранение наркотиков

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, на днях сотрудниками полиции был выявлен очередной факт хранения наркотиков.

По словам правоохранителей, 41-летний житель наукограда вместе со своей спутницей 1982-го года рождения в районе дома № 3 по улице Белкинской произвели покупку некой наркотической смеси, в состав которой входит героин.

После задержания пара во всем созналась, однако заявила, что наркотики не предназначались для продажи, а хранились исключительно для личного пользования.

В настоящий момент сотрудниками полиции ведется выяснение всех обстоятельств происшествия.

О конкретном весе изъятого вещества в интересах следствия пока не сообщается, но учитывая, что вероятное наказание для «сладкой парочки» варьируется в диапазоне от 3-х до 10-ти лет, речь идет о хранении в особо крупных размерах.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
Просмотров: 92

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #Наркотики, #полиция, #Обнинск:


30 ноября 2017

На боровских новогодних мероприятиях ограничат продажу алкоголя
Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя в местах проведения...
27 ноября 2017

Житель Обнинска избил приятеля, а затем ограбил его
Уголовное дело обнинские правоохранители возбудили в отношении местного жителя. Как было установлено,...
25 ноября 2017

В Обнинске выявили очередную «резиновую» квартиру
В Обнинске заведено еще одно уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
24 ноября 2017

У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Очередной факт мошенничества зарегистрирован в первом наукограде. Жертвой преступников, по традиции,...
23 ноября 2017

В Обнинске пасынок «прикололся» над отчимом
Очередной факт мошенничества раскрыли обнинские полицейские, примечательно, что и преступник и пострадавший...
23 ноября 2017

Внимание, розыск!
Сотрудники обнинской полиции разыскивают пару – мужчину и женщину, попавших в объектив камеры видеонаблюдения...
23 ноября 2017

В Обнинске гаишникам - взяточникам, вынесли суровый приговор!
Громкий коррупционный скандал потряс Обнинск в начале февраля этого года. В деле были замешаны два сотрудника...
20 ноября 2017

На полицейского напал обнинец с мачете!
В минувшую пятницу произошло событие, которое заставит любого здравомыслящего человека встрепенуться...
21 ноября 2017

Обнинские полицейские задержали серийного вора
С заявлением о возбуждении уголовного дела в обнинскую полицию обратился управляющий одного из местных...
20 ноября 2017

Спамеры попросили обнинцев вернуть деньги
Об очередном вероятном случае мошенничества порталу Obninsk.Name рассказала местная жительница Галина...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.