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В Боровском районе составили новогоднюю праздничную программу

30 ноября 2017
Мероприятия


В Боровском районе составили новогоднюю праздничную программу

Заведующая отделом культуры администрации Боровского района Ирина БАШКИРЕВА рассказала о готовящихся новогодних мероприятиях.

Так, уже десятый год подряд в Районном доме культуры пройдет проект «Театр для наших детей». В Музейно-выставочном центре 22 декабря состоится новогодний бал.

Также вновь будет организован традиционный фестиваль детского творчества «Вифлеемская звезда». В конце декабря пройдет отборочный этап, а 12 января самые лучшие номера будут представлены на главной районной сцене в финальном концерте.

Всего же, в этом году на территории района в новогодние и предновогодние дни запланировано более 80 различных мероприятий. В частности, 23 декабря в Боровске на центральной площади пройдет открытие городской елки, а в Балабанове это произойдет 16 декабря перед городским Домом культуры.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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